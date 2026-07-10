Глава округа Пушкинский проверил ремонт двух школ

9 июля Максим Красноцветов проинспектировал ход работ в Центре образования № 1 в Красноармейске и втором корпусе Образовательного комплекса № 7 в Клязьме. В школах идет внутренняя отделка, прокладка инженерных сетей и обустройство кровли.

Параллельно строители монтируют современные фасады, приводят в порядок прилегающую территорию и устанавливают новые ограждения. Работы идут по графику и будут завершены до начала учебного года.

Этим летом в городском округе Пушкинский капитально ремонтируют сразу четыре школы. В Софринском образовательном комплексе, как и в Клязьминской школе, продолжается оформление стен в технике «сграффито» — декоративные рельефные рисунки с эффектом многослойной глубины, которые расскажут ученикам об истории родного края, знаковых местах и событиях.

Качество и сроки выполнения работ находятся на постоянном контроле главы муниципалитета.