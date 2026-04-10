Глава округа Пушкинский проверил ремонт двух поликлиник

Капитальный ремонт медицинских учреждений активно продолжается в муниципалитете. Глава городского округа Максим Красноцветов оценил прогресс выполнения работ в поликлиниках на улице 50 лет Комсомола в Пушкино и № 9 на улице Толмачева в Ивантеевке.

В поликлинике на улице 50 лет Комсомола выполнено уже 95% запланированного объема работ. На объекте трудится бригада из 42 человек.

В ивантеевской поликлинике работают 50 специалистов, ремонт на данный момент завершен на 72%. После окончания работ медицинское учреждение сможет принимать до 600 пациентов за смену. Жители продолжают получать медицинскую помощь без перерыва, так как прием пациентов ведется в уже отремонтированной части здания.

Капитальный ремонт планируют полностью завершить к концу третьего квартала текущего года. Полностью обновленные поликлиники повысят доступность и качество предоставляемой медицинской помощи.