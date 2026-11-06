Глава округа Пушкинский проверил реконструкцию системы водоотведения

Масштабная реконструкция системы водоотведения ведется на участке от КНС№ 27 до реки Серебрянки в районе дома № 57 корпус 4 на Московском проспекте в Пушкино. Ход работ проверил глава округа Максим Красноцветов.

Параллельно специалисты приводят в порядок саму канализационно-насосную станцию, где уже завершен ремонт стены между приемным отделением и машинным залом. Были обновлены шесть насосов, произведена замена запорной арматуры, фильтров и обратных клапанов.

КНС№ 27 является ключевым элементом системы водоотведения округа. Через нее проходит в среднем 35 тысяч кубометров сточных вод в сутки. К ее основному трубопроводу подключены более 700 многоквартирных домов, расположенных в микрорайонах Клязьма, Мамонтовка, Заветы Ильича, а также в населенных пунктах Братовщина, Правдинский, Тишково и Зеленый Городок. От стабильной работы коллектора зависит качество коммунальных услуг для более чем 100 тысяч жителей.

Максим Красноцветов отметил, что благодаря проведенным работам и смене обслуживающей организации станция работает стабильно и надежно. «На сегодняшний момент любой технологический сбой может быть устранен без прекращения работы основного оборудования», — подчеркнул глава округа Пушкинский.

К 2030 году на станции планируют полностью заменить оборудование, провести капремонт зданий и технологических сооружений, а также привести в порядок отводящие коллекторы. Работы выполнят благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».