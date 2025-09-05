Глава округа Пушкинский проверил реконструкцию котельной в Ивантеевке

Работы здесь проводят благодаря госпрограмме по развитию жилищно-коммунального хозяйства. Котельная обеспечивает теплом 27 многоквартирных домов и три социальных объекта.

Сейчас специалисты устанавливают теплообменное оборудование и коллекторы для подключения их к общей сети. Также они занимаются армированием напольного фундамента и заливкой основания под дымовую трубу.

«Ежедневно контролируем темпы работ на объектах, вошедших в государственную программу. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в округе проходит масштабная модернизация объектов ЖКХ. Это ВЗУ, КНС, коллекторы, сети. По всем направлениям ведутся работы. Котельная на Студенческом проезде — еще один уверенный шаг к серьезным переменам в сфере ЖКХ», — сказал Максим Красноцветов.