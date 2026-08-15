Глава Пушкинского округа проверил работу канализационно-насосной станции № 27

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов в рамках ежедневного объезда территорий проверил работу канализационно-насосной станции № 27 в Пушкино, которая является ключевым элементом системы водоотведения муниципалитета. От стабильной работы коллектора зависит качество коммунальных услуг для более чем 100 тысяч жителей города и близлежащих населенных пунктов.

В прошлом году на КНС-27 произошла смена эксплуатирующей компании — сейчас станцию обслуживает МУП «ЖКХ Лесной». За счет муниципального бюджета здесь установлены 6 новых насосов, три из которых уже в работе. По оценке специалистов, этого достаточно для обеспечения перекачки всех сточных вод, поступающих с территории города Пушкино.

Для снижения нагрузки на систему, повышения надежности водоотведения и обеспечения возможности подключения новых объектов начата реконструкция самотечного канализационного коллектора. Первый этап работ стартовал на участке от КНС-27 до реки Серебрянка. Как сообщил Максим Красноцветов, подрядчик ведет работы на 6,5 километра, всего запланировано 95 камер, из которых 17 входят в первый этап. В общей сложности планируется переложить основной коллектор, примыкающий к станции.