Глава Пушкинского округа проверил работу канализационно-насосной станции № 27
Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов в рамках ежедневного объезда территорий проверил работу канализационно-насосной станции № 27 в Пушкино, которая является ключевым элементом системы водоотведения муниципалитета. От стабильной работы коллектора зависит качество коммунальных услуг для более чем 100 тысяч жителей города и близлежащих населенных пунктов.
В прошлом году на КНС-27 произошла смена эксплуатирующей компании — сейчас станцию обслуживает МУП «ЖКХ Лесной». За счет муниципального бюджета здесь установлены 6 новых насосов, три из которых уже в работе. По оценке специалистов, этого достаточно для обеспечения перекачки всех сточных вод, поступающих с территории города Пушкино.
Для снижения нагрузки на систему, повышения надежности водоотведения и обеспечения возможности подключения новых объектов начата реконструкция самотечного канализационного коллектора. Первый этап работ стартовал на участке от КНС-27 до реки Серебрянка. Как сообщил Максим Красноцветов, подрядчик ведет работы на 6,5 километра, всего запланировано 95 камер, из которых 17 входят в первый этап. В общей сложности планируется переложить основной коллектор, примыкающий к станции.
В ближайшее время объект ожидает полная реконструкция. Глава округа сообщил, что губернатор Московской области зафиксировал включение реконструкции КНС-27 в государственную программу. С 2027 года начнется проектирование, а к концу 2030 года планируется модернизировать как оборудование, так и само здание канализационно-насосной станции.
Максим Красноцветов отметил, что текущая ситуация на КНС-27 вселяет уверенность в надежности оборудования и правильной перспективной эксплуатации объекта, что существенно повышает работоспособность всей системы отведения сточных вод.