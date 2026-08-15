Глава Пушкинского округа проверил подготовку котельной в Софрине-1 к зиме

В рамках ежедневного объезда территорий глава Пушкинского округа Максим Красноцветов проверил ход подготовки к отопительному сезону на котельной в Софрино-1, которая обеспечивает теплом 37 многоквартирных домов и 4 социальных учреждения. На объекте, введенном в эксплуатацию в 2016 году, ведутся плановые профилактические работы, включающие техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования.

В 2024 году по программе губернатора Московской области на котельной был капитально отремонтирован один из котлов с полной автоматизацией объекта. В текущий период специалисты проводят вскрытие барабанов и топок, осмотр, очистку и диагностику оборудования для выявления возможных повреждений, которые могут повлиять на его работу. Завершающим этапом ремонта станет опрессовка оборудования, сообщил старший инженер АО «Ивантеевская теплосеть» Вадим Тищенков.

Особое внимание уделено управлению многоквартирными домами в Софрино-1. Ранее работавшая здесь управляющая компания прекратила деятельность из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями, ей не продлили лицензию. С июля текущего года дома перешли под управление муниципальной организации МБУ «ЖЭУ Пушкино». Как отметила директор МКУ «Софрино» Екатерина Потемкина, жители оповещены, собрания проведены, и негативной реакции не последовало. В тесном взаимодействии с новой управляющей компанией ведутся все подготовительные работы.

Подготовка жилого фонда завершена, паспорта готовности подписаны. В настоящее время управляющая организация проводит детальный осмотр индивидуальных тепловых пунктов, формирует график ремонтных работ, создает запас необходимых запчастей и устанавливает датчики контроля температуры и давления. Кроме того, уже начато планирование текущего ремонта домов на 2027 год.

Глава округа Максим Красноцветов отметил, что и коммунальщики, и новая управляющая компания готовы к предстоящему отопительному периоду, что дает основания рассчитывать на его качественную организацию. Тепло будет подаваться во все социальные объекты, включая обновленный по программе губернатора Софринский образовательный комплекс, который откроет свои двери 1 сентября.