Глава округа Пушкинский проверил объекты водоснабжения в Зеленоградском

Жители поселка Зеленоградском давно жаловались на проблемы с водоснабжением и водоотведением. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов побывал на канализационной насосной станции «Школьная».

Руководитель муниципалитета посмотрел, как установили новое оборудование на КНС. Насосы для другой станции тоже уже привезли, монтаж будет произведен в ближайшее время.

«Работы продолжаются. Дополнительно закуплены еще насосы на остальные канализационные станции в поселке Зеленоградском. И надеюсь, уже в апреле будет нормальная плановая работа с нормальным четким обслуживанием», — сказал депутат окружного совета Александр Бушев.

Глава округа в рамках своего визита в поселок посетил и водозаборный узел «Печати», который был построен в 1951 году. Объект находится в сложном техническом состоянии, и тема водоснабжения очень волнует жителей.