Глава округа Пушкинский проверил объекты водоснабжения в Зеленоградском
Жители поселка Зеленоградском давно жаловались на проблемы с водоснабжением и водоотведением. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов побывал на канализационной насосной станции «Школьная».
Руководитель муниципалитета посмотрел, как установили новое оборудование на КНС. Насосы для другой станции тоже уже привезли, монтаж будет произведен в ближайшее время.
«Работы продолжаются. Дополнительно закуплены еще насосы на остальные канализационные станции в поселке Зеленоградском. И надеюсь, уже в апреле будет нормальная плановая работа с нормальным четким обслуживанием», — сказал депутат окружного совета Александр Бушев.
Глава округа в рамках своего визита в поселок посетил и водозаборный узел «Печати», который был построен в 1951 году. Объект находится в сложном техническом состоянии, и тема водоснабжения очень волнует жителей.
«Мы не первый раз уже встречаемся с администрацией и в узком формате, и в широком. На мой взгляд, встреча с главой округа прошла конструктивно. Нам объяснили, какие дальнейшие планы, сориентировали по срокам. Будем ждать результатов», — поделилась жительница поселка Ольга Ватаман.
На объекте в данный момент принято решение установить насос на второй скважине, оборудовать подъемную трубу. На самой ВЗУ будут установлены три новых озонатора, насос и проведена загрузка второго фильтра.
«Мы понимаем, что необходимо сделать, в какие сроки и с какими затратами. Поэтому в ближайшее время все организуем и в течение двух месяцев приведем этот объект в технически надлежащее состояние», — сказал Максим Красноцветов.
Восстановление КНС И ВЗУ в поселке Зеленоградский позволит безаварийно обслуживать объекты и предоставлять качественные коммунальные услуги населению.