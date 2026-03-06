Глава округа Пушкинский проверил капремонт детского сада «Ручеек»

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан проинспектировали капитальный ремонт детского сада «Ручеек» в Пушкино 4 марта. Работы в здании 1962 года постройки идут по графику.

Площадь здания — 1050,6 квадратного метра. На объекте уже завершили демонтажные работы и полностью подготовили кровлю. На первом этаже монтируют цементно-песчаные стяжки пола и внутренние инженерные системы. В здании полностью обновят водоснабжение, канализацию и отопление.

Стены готовят к чистовой отделке — стартовали штукатурные и шпаклевочные работы. Также запланирована замена оконных блоков и обновление фасада. Новые решения не только изменят внешний облик учреждения, но и улучшат теплоизоляцию.

Открытие детского сада после капитального ремонта запланировано на 1 сентября.