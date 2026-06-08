Глава округа Пушкинский проверил качество уборки после субботника

6 июня на одном из самых загруженных и ключевых участков региональной дороги прошел масштабный субботник. В акции участвовали 80 специалистов, а ход работ лично проверил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Участники субботника очистили территорию от бытовых отходов и накопившегося мусора, привели в порядок зеленые зоны вдоль дороги, аккуратно скосили траву. Также в рамках масштабного мероприятия провели санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников, что улучшило видимость и внешний вид территории — теперь там чисто и аккуратно.

Максим Красноцветов отметил, что забота о чистоте и благоустройстве — неотъемлемая часть создания комфортной городской среды. Он поблагодарил всех участников за вклад в поддержание порядка и подчеркнул важность совместных усилий для достижения видимых результатов.