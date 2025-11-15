Глава округа Пушкинский проверил ход переселения из аварийного жилья

Администрация округа Пушкинский помогает жителям аварийных домов с переездом и ремонтом, а также оказывает юридическое сопровождение. Навестить одну из участниц государственной программы и поздравить ее с новосельем приехал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Галина Гриб показала гостю квартиру: просторную кухню, вместительную гардеробную, социальную отделку. Новое жилье она получила на улице Александра Меня в микрорайоне «Новое Пушкино» благодаря госпрограмме Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Ранее Галина Павловна около 50 лет жила в доме № 7 на Речной улице. В 2021 году дом признали аварийным.

«Я благодарен губернатору Московской области за представленную возможность в части расселения наших жителей из аварийного жилья. Я благодарен сотрудникам, которые персонально и индивидуально подошли к судьбе этого очень позитивного и хорошего человека», — сказал Максим Красноцветов.

Отметим, что по программе по переселению граждан из аварийного жилья уже переселили около 75 семей в округе Пушкинском. В декабре этого года в новые квартиры въедут еще 10 семей.