Глава округа Пушкинский проверил готовность школы № 3 к новому учебному году
Совсем скоро дети и их родители начнут готовиться к новому учебному году. А пока подготовкой к 1 сентябрю занимаются образовательные учреждения.
В Пушкино прошла проверка готовности образовательного комплекса № 3 к новому учебному году. Подготовка школы — дело важное и ответственное. Коллектив образовательного учреждения подошел к этому добросовестно и творчески. Школа сияет чистотой и притягивает уютом.
«После проведения Государственной итоговой аттестации мы провели небольшой косметический ремонт в кабинетах, пищеблоке. Подготовили всю документацию служебную, проверили все системы жизнеобеспечения, которые работают — в хорошем состоянии», — рассказала заместитель директора по безопасности ОК № 3 Ольга Мозгунова.
Квалифицированная комиссия уделила особое внимание безопасности учреждения, санитарному и эстетическому состоянию здания и прилегающей территорий. Проверяют все: пожарную сигнализацию, запасные выходы, освещение в кабинетах, чистоту, документы, сертификаты. В составе комиссии — представители управления образования, силовых структур и глава округа Максим Красноцветов.
«На сегодняшний момент, здание готово. Коллеги выполнили весь необходимый спектр работ в рамках текущего ремонта, который выполняется общеобразовательным учреждением за средства внебюджетного фонда. Поэтому сейчас это здание полностью подготовлено к приему школьников 1 сентября.
Приемка образовательных учреждений продлится до середины августа. К этому дню в Пушкинском проверят 23 школы, а также детские сады и учреждения дополнительного образования.