Глава округа Пушкинский проверил готовность школы № 3 к новому учебному году

Совсем скоро дети и их родители начнут готовиться к новому учебному году. А пока подготовкой к 1 сентябрю занимаются образовательные учреждения.

В Пушкино прошла проверка готовности образовательного комплекса № 3 к новому учебному году. Подготовка школы — дело важное и ответственное. Коллектив образовательного учреждения подошел к этому добросовестно и творчески. Школа сияет чистотой и притягивает уютом.

«После проведения Государственной итоговой аттестации мы провели небольшой косметический ремонт в кабинетах, пищеблоке. Подготовили всю документацию служебную, проверили все системы жизнеобеспечения, которые работают — в хорошем состоянии», — рассказала заместитель директора по безопасности ОК № 3 Ольга Мозгунова.