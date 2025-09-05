Глава округа Пушкинский проверил благоустройство лесопарка «Банный лес»

Специалисты занимаются укладкой резинового покрытия на площадках, обустраивают дорожки и устанавливают опоры уличного освещения. Всего они создадут 14 площадок: это три детских комплекса, воркаут-площадка, скейт-парк, площадка для выгула собак, а также зоны отдыха.

Строительная готовность уже превысила 90%. Работы проводят в рамках программы «Современная городская среда».

Материалы, которые используют в благоустройстве, исключительно экологичные, в них нет пластика. Сам проект вписали в экосистему, сохранив деревья.

«Уже в этом сезоне жители смогут оценить все преимущества обновленного лесопарка. Это место станет точкой притяжения для семейного отдыха, занятий спортом и прогулок на свежем воздухе», — сказал Максим Красноцветов.