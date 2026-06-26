Глава округа Пушкинский проверил благоустройство двора в Ивантеевке

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с профильными специалистами и подрядчиком 24 июня проверил ход комплексного благоустройства дворовой территории на Бережке в Ивантеевке. В объезде также участвовал заместитель главы Максим Прибытков.

Одна из главных задач проекта — решить проблему с нехваткой парковочных мест. Также здесь обновят асфальтовое покрытие, обустроят места для маломобильных жителей и приведут в порядок пешеходную зону. Во дворе появится новая контейнерная площадка с удобным подъездом для спецтехники, установят малые архитектурные формы и детскую площадку.

Отдельное внимание уделяется народным тропам — маршрутам, которыми жители пользуются ежедневно. Всего в рамках проекта обновят более 7 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. После завершения работ территория должна стать удобнее как для автомобилистов, так и для пешеходов.