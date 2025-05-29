Глава округа Пушкинский провел встречу с жителями в больнице имени Розанова

Прием в формате «выездной администрации» состоялся в клинической больнице имени профессора Владимира Розанова. Жители смогли задать свои вопросы руководителю муниципалитета Максиму Красноцветову, его заместителям, представителям ресурсоснабжающих организаций, активистам «Единой России» и депутатам.

В Пушкинской больнице, одной из самых крупных организаций округа, трудится около двух с половиной тысяч человек. Из-за высокой интенсивности работы медики не могут отлучаться для решения личных задач. «Поэтому мероприятие, которое провела администрация в стенах нашей больницы, — достаточно хороший универсальный формат», — отметил главный врач Владимир Мануйлов.

Медицинских работников интересовали самые разные темы: проблемы коммунального хозяйства, благоустройство и транспортная доступность, предоставление социальных льгот. Часть вопросов касалась непосредственных нужд больницы и газификации участков, которые сотрудники получают в рамках губернаторской программы.

«Каждый вопрос мы подробно разобрали, по ряду тем проведем дополнительную работу», — рассказал Максим Красноцветов. Он поблагодарил участников встречи за конструктивный диалог.