Глава округа Пушкинский провел встречу с жителями поселка Лесной

Лесной массив площадью 350 гектаров был приобретен с торгов. Собственник рассказал на встрече, что пока не принял решения об эксплуатации. Проводятся геологические изыскания и обследование строений.

Ранее администрация округа выдала разрешение на вырубку 48 деревьев. Однако в ходе проверки было установлено, что проведенная вырубка не соответствует выданному документу. Сейчас владелец приостановил работы на территории. Виновные в совершении этого правонарушения будут привлечены к ответственности.

Жителей поселка также беспокоила проблема подъездных путей, по которым будут ездить большегрузы, фуры и строительная техника. Под развитие территории должна быть выделена отдельная дорога, не затрагивающая существующую транспортную сеть. Кроме того, жители опасаются, что активные строительные работы оставят их без заповедной лесной территории.

Максим Красноцветов отметил, что позиция губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства региона состоит в том, что освоение земельного участка без учета мнения жителей невозможно. «Мы договорились, что совместно утвердим предложения, которые далее представим собственнику», — сказал глава округа. Владелец территории взял два месяца на формирование позиции по планам развития земельного участка.