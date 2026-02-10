Глава округа Пушкинский провел встречу с жителями по вопросу уборки снега

9 февраля в Доме культуры «Юбилейный» города Ивантеевка прошла встреча с жителями в формате «выездной Администрации». На ней обсудили работу подрядчиков по уборке дорог после недавнего транспортного коллапса в городе.

В диалоге участвовали глава округа Максим Красноцветов, профильные заместители, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев и депутаты Совета депутатов.

Ключевой темой стало неудовлетворительное состояние дорог регионального значения. Ненадлежащая уборка снега привела к образованию наледи, пробкам и сбоям в работе общественного транспорта.

Для разбора ситуации пригласили представителей подрядных организаций и руководство «Мытищинского РУАД № 8 ГБУ МО „Мосавтодор“. Жителям подробно объяснили причины проблем и принятые меры по их устранению. Также на встрече обсудили актуальные вопросы в сфере ЖКХ и жилищного хозяйства.

Подобные встречи являются действенным инструментом взаимодействия между властью и обществом. Формат «выездной Администрации» обеспечивает прямой диалог, который позволяет услышать реальные проблемы граждан и повысить уровень доверия.