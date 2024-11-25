Глава округа Пушкинский провел встречу с жителями Ивантеевки

Выездная встреча с жителями Ивантеевки состоялась в городском округе Пушкинский. На мероприятие пришло около 100 человек.

На вопросы, волнующие горожан, отвечали руководитель муниципалитета Максим Красноцветов и его заместители, депутат Московской областной думы Михаил Ждан, главы управлений и подведомственных организаций, а также представители «Единой России». Жителей интересовали проблемы вывоза мусора и жилищно-коммунального хозяйства, организации дорожного движения, градостроительные и земельные темы.

Жительница Ивантеевки Елена Шапарина отметила, что такие мероприятия являются очень полезными, поскольку быстро удается решить важные вопросы. Максим Красноцветов поблагодарил пришедших на встречу за неравнодушие и активную позицию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».