Глава округа Пушкинский провел встречу с сотрудниками электросети

На производственной базе предприятия «Пушкинская электросеть» 31 июля прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Глава округа Максим Красноцветов, профильные заместители, руководители управляющих компаний и представители ресурсоснабжающих организаций встретились с коллективом предприятия.

Встреча прошла в режиме открытого диалога. Сотрудники поднимали темы, которые напрямую влияют на качество их жизни и работу. Ключевыми стали вопросы здравоохранения, образования, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам встречи сформировали перечень поручений. Красноцветов подчеркнул, что такие мероприятия позволяют без фильтров услышать тех, кто обеспечивает свет в домах тысяч горожан, оперативно отреагировать на проблемы и взять конкретные предложения в работу. Это помогает делать округ более комфортным и безопасным для жизни как жителей, так и ключевых ресурсных предприятий.