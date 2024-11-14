Глава округа Пушкинский провел совещание по актуальным вопросам ЖКХ

Очередное оперативное совещание руководителя муниципалитета Максима Красноцветова с заместителями и начальниками управлений прошло в Пушкино. Главной темой стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Максим Красноцветов поручил усилить работу с частными ресурсоснабжающими предприятиями, которые не могут организовать рабочий процесс на должном законодательном уровне.

На заседании также обсудили переход на электронное голосование жителей многоквартирных домов, которое вводится в Московской области. Общие собрания собственников теперь будут проходить в федеральной системе ГИС ЖКХ. Это позволит сделать процесс выбора управляющей компании более прозрачным и избежать большого количества поддельных бюллетеней.

Жители городского округа теперь смогут воспользоваться четырьмя вариантами голосования: через систему ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», через Многофункциональный центр или через передачу бланка для внесения в систему ГИС ЖКХ администратору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что управляющие компании, независимо от того, работают ли они с новыми или старыми домами, эффективно отвечают на запросы жителей. Он выразил надежду, что новые меры позволят быстрее и эффективнее реагировать на возникающие проблемы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».