Глава округа Пушкинский провел хоккейную тренировку с коллегами

Еженедельное мероприятие с участием администрации прошло в спортивном комплексе «Лидер» в Ивантеевке. По словам Максима Красноцветова, такие встречи помогают перезагрузиться и укрепить командный дух.

Глава округа отметил, что командный спорт ориентирован на общий результат, а не на личные достижения, что важно для слаженной работы. Он подчеркнул, что совместные тренировки помогают лучше понимать друг друга и в рабочем процессе.

Максим Красноцветов также рассказал, что регулярно занимается в тренажерном зале и участвует в забегах. По его мнению, собственным примером можно показать подрастающему поколению важность совмещения работы, спорта и саморазвития.

Такие регулярные спортивные встречи сотрудников администрации стали доброй традицией, направленной на поддержание физической формы и укрепление коллектива.