Глава округа Пушкинский поздравил с 9 Мая ветерана Бориса Карпича

Борис Карпич родился в 1927 году в Черниговской области, там же учился в школе. В ряды Советской Армии был призван в 1944 году Козелетским РВК, был направлен в школу снайперов. После окончания войны продолжил службу в рядах Советской Армии. 10 лет служил на Каспийском флоте в Баку. Имеет 14 юбилейных медалей: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу» и другие.

В честь Дня Победы для ветерана был организован концерт в рамках ежегодной акции «Поем во дворах». В беседе с Максимом Красноцветовым участник войны поделился своими пожеланиями, мыслями и воспоминаниями.