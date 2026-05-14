Глава округа Пушкинский поздравил с 9 Мая ветерана Бориса Карпича
Глава городского округа Максим Красноцветов навестил участника Великой Отечественной войны Бориса Карпича. Руководитель муниципалитета поздравил ветерана с праздником и пожелал ему крепкого здоровья и долголетия.
Борис Карпич родился в 1927 году в Черниговской области, там же учился в школе. В ряды Советской Армии был призван в 1944 году Козелетским РВК, был направлен в школу снайперов. После окончания войны продолжил службу в рядах Советской Армии. 10 лет служил на Каспийском флоте в Баку. Имеет 14 юбилейных медалей: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу» и другие.
В честь Дня Победы для ветерана был организован концерт в рамках ежегодной акции «Поем во дворах». В беседе с Максимом Красноцветовым участник войны поделился своими пожеланиями, мыслями и воспоминаниями.
«Борис Антонович находится в прекрасном настроении. У него хорошее чувство юмора. Он сделал несколько замечаний в плане градостроительной политики, которая на сегодняшний момент формируется. Замечания все взвешены, понятны и, безусловно, имеют логическое обоснование. Он также выразил слова благодарности за отношение и за организованный праздник», — рассказал глава округа.
Поздравление ветеранов на дому и во дворах в День Победы уже стало доброй традицией в округе Пушкинский. Для фронтовиков и тружеников тыла организуют небольшие концерты, чтобы лично поблагодарить поколение победителей за мужество, стойкость и самоотверженный труд в годы войны.