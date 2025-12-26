Глава округа Пушкинский поздравил победительницу чемпионата по профмастерству

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и его заместитель Ольга Жданова поздравили победительницу XI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2025 Анну Ахмедову — ученицу 11 класса «Образовательного комплекса № 3». Встреча прошла 25 декабря.

Анна одержала победу в компетенции «Веб-разработка (программирование)». В данной компетенции проверяются знания и практические умения участников в области веб-разработки с использованием различных платформ и языков программирования. В 2024 году на региональном этапе чемпионата Анна заняла второе место. Попыток достичь более высокого результата не оставила, в текущем году стала победителем областного чемпионата и вышла на национальный уровень.

«Мы очень долго готовились с куратором, прошли большой путь, поэтому я считаю, что это заслуженная награда. Хотелось бы выступить лучше, но все впереди. Нельзя в один момент стать успешным, это большой путь, который занимает много времени», — рассуждает Анна Ахмедова.

В качестве подарка Анне передали электрический привод для коляски — это вещь, которая облегчает передвижения в быту.

«Поздравляю тебя с наступающим Новым годом, поздравляю тебя с теми достижениями, которые ты в этом году приобрела. Желаем тебе крепкого здоровья, чтобы вокруг было много хорошего, яркого и интересного», — отметил в поздравлении глава округа.

После поздравительной части — чаепитие и разговор без протокола. Помимо увлечения веб-разработкой, Анна профессионально занимается теннисом, выезжает на соревнования и сборы. Спорт для нее — не просто хобби, но часть образа жизни.