Глава округа Пушкинский поздравил блокадницу с Днем Победы и днем рождения

В преддверии 9 Мая глава округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил с Днем Победы и днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Маргариту Олейник. Она пережила блокаду Ленинграда, а позже переехала в Ивантеевку.

Когда началась война, Маргарите Валентиновне было два с половиной года. Отец ушел на фронт, а она с мамой, бабушкой и младшей сестрой остались в Ленинграде. Несмотря на юный возраст, она запомнила бомбежки блокадного города и прорыв осажденного Ленинграда.

Ветеран рассказала, что немцы бомбили по часам, и они, маленькие девчонки, узнавали, кто бомбит — наши или немцы. Первое ликование, по ее словам, было, когда прорвали блокаду в 43-м году: женщины с детьми и инвалиды высыпали на улицу.

Спустя много лет Маргарита Олейник переехала в Ивантеевку. Она была директором Ивантеевского промышленно-экономического колледжа, основала первичную организацию блокадников Ленинграда при Совете ветеранов. Ветеран удостоена звания почетного гражданина Ивантеевки.

Максим Красноцветов вручил Маргарите Валентиновне подарок от губернатора Московской области, поздравил с главным праздником и пожелал крепкого здоровья. Он поблагодарил ветерана за смелость, стойкость, оптимизм и жизнелюбие, отметив, что ее жизненный путь — пример для всех поколений.

Глава округа также сообщил, что на сегодняшний день в округе Пушкинский осталось 17 участников Великой Отечественной войны. Власти стараются охватить заботой и вниманием каждого, а также всех блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей.