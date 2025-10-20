Глава округа Пушкинский посетил производственную базу коммунальной службы

МКУ «Пушгорхоз», которое расположено в поселке Правдинский городского округа Пушкинский, включает в себя четыре цеха: цех по производству световых элементов, склад для хранения готовой продукции, цех металлообработки и пилорама. Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов вместе с коллегами обошел помещения предприятия и познакомился с его работой.

По словам Максима Красноцветова, несмотря на то, что производственная площадка функционирует уже давно, за год она сильно преобразилась.

«Теперь, благодаря современному оборудованию, мы можем самостоятельно изготавливать малые архитектурные формы для общественных пространств, такие как скамейки, урны и новогодние украшения», — отметил глава городского округа Пушкинский.

Раньше ветки и спилы деревьев считали отходами. Сейчас из них делают лавочки, урны и малые архитектурные формы. Раньше за вывоз этого мусора платили, теперь перерабатывают на месте. Специалисты уже приступили к производству уличных конструкций к Новому году.

«Мы организовываем экскурсии для подрастающего поколения на те производственные базы, где у нас такого рода процессы реализуются. Здесь мы видим правильное, позитивное и конструктивное отношение к труду. Я с уверенностью могу сказать, что сотрудники, поддерживающие порядок на территории нашего округа, относятся к своей работе с душой. Выражаю им большую признательность», — добавил Максим Красноцветов.