Глава округа Пушкинский посетил ледовый спорткомплекс «Лидер»

В округе Пушкинский делают акцент на повышение привлекательности спорта для молодежи. Ледовый спортивный комплекс «Лидер» в Ивантеевке 24 декабря посетил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Он пообщался с родителями юных хоккеистов, выяснил — необходимы ли улучшения в организации процесса тренировок. У ребят, которые посещают зал силовой подготовки, узнал — нужны ли дополнительный инвентарь и оборудование. Наиболее заметные изменения в последнее время коснулись самого здания. Недавно здесь завершили работы по капитальному ремонту кровли. Их выполнили за счет средств бюджета округа.

«Полностью поменяли мягкую кровлю, покрыли по новым технологиям новыми материалами, новые мембраны», — сообщил директор спортивной школы «Лидер» Равиль Кадеркаев.

Ранее происходили протечки. Благодаря новой кровле удалось проблему решить. Повреждений теперь поможет избежать система контроля герметичности кровли: через мембрану подается слабый электрический импульс, и если есть микротрещина, система моментально ее фиксирует. Договоренность с подрядчиком — проводить такие проверки раз в год и по мере необходимости.

Отметим, объект востребован, здесь занимаются 170 детей: это и хоккей, и фигурное катание. На территории городского округа — это единственный крытый ледовый комплекс, который позволяет круглогодично заниматься спортсменам.