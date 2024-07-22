Глава округа Пушкинский передал ключи от автомобиля для нужд участников СВО

В городском округе Пушкинский состоялась торжественная церемония вручения ключей от автомобиля УАЗ бойцу Ашукинской бригады. Автомобиль станет незаменимым помощником для вывоза раненых, доставки продуктов и боеприпасов на передовую.

Запрос на приобретение «Буханки» поступил от бойца 30-го Губернаторского полка, минометчика Николая Сергеевича. Автомобиль приобрели за счет благотворителей и спонсоров, что позволило обеспечить военных необходимым транспортом.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов подчеркнул важность поддержки бойцов на передовой. Он выразил готовность совместно с партийным активом и депутатами города оказывать помощь и поддержку военным, отправляя им не только гуманитарную помощь, но и обеспечивая средства передвижения и другое необходимое оборудование.