Глава округа Пушкинский передал ключи от автомобиля для нужд участников СВО

Фото: Телеканал «360»

В городском округе Пушкинский состоялась торжественная церемония вручения ключей от автомобиля УАЗ бойцу Ашукинской бригады. Автомобиль станет незаменимым помощником для вывоза раненых, доставки продуктов и боеприпасов на передовую.

Запрос на приобретение «Буханки» поступил от бойца 30-го Губернаторского полка, минометчика Николая Сергеевича. Автомобиль приобрели за счет благотворителей и спонсоров, что позволило обеспечить военных необходимым транспортом.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов подчеркнул важность поддержки бойцов на передовой. Он выразил готовность совместно с партийным активом и депутатами города оказывать помощь и поддержку военным, отправляя им не только гуманитарную помощь, но и обеспечивая средства передвижения и другое необходимое оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте