Глава округа Пушкинский оценил реконструкцию водозаборного узла

5 февраля депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Пахомов совместно с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, а также депутатом Московской областной Думы Михаилом Жданом и заместителем главы Людмилой Конопатченковой посетили водозаборный узел № 3 (ВЗУ) в микрорайоне Клязьма, где сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции.

Водозаборный узел был построен в 1956 году, на данный момент он обслуживает более 17 тысяч человек.

После завершения проекта производительность объекта увеличится до 4 350 кубометров воды в сутки. В рамках обновления планируется возведение единого здания, в котором разместят новую насосную станцию, а также два резервуара для чистой воды объемом по 500 кубометров каждый. Кроме того, будет установлена современная станция водоподготовки.

В ходе реконструкции также предусмотрено строительство трех новых павильонов с артезианскими скважинами, монтаж современного оборудования и водоподъемных трубопроводов в трех скважинах, замена ограждения территории, а также обновление внутриплощадочных инженерных сетей, водовода и кабельных линий.

На данный момент на объекте работают семь специалистов, а степень готовности составляет около 30%. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в ноябре 2026 года.