Глава округа Пушкинский оценил работу аварийно-диспетчерской службы «ЖКХ Лесной»

Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов вместе с коллегами побывал на предприятии «ЖКХ Лесной». Представители администрации оценили первый этап модернизации аварийно-диспетчерской службы.

В здании провели ремонт, оборудовали комфортабельные рабочие места, оснастили диспетчерскую необходимым оборудованием. Работу службы скорректировали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

«Это направление на сегодняшний день актуально, перспективно, его безусловно необходимо развивать. Диспетчер находятся на рабочем месте и в режиме реального времени видит, что происходит на КНС», — отметил Максим Красноцветов.

Ресурсоснабжающая организация обеспечивает холодным водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением территории округа Пушкинский, за исключением городов Ивантеевка и Красноармейск. В текущем сезоне на баланс предприятия «ЖКХ Лесной» дополнительно поступило 18 единиц техники.