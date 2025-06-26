Сегодня 10:20 Глава округа Пушкинский оценил летний лагерь при гимназии № 10 0 0 0 Фото: Пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский Подмосковье

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Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов вместе со своим заместителем Ольгой Ждановой, главой комитета по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Владимиром Бахтояровым и директором гимназии Ниной Петрухненко посетили летний лагерь дневного пребывания детей, работающий по программе «Умные каникулы». В проекте участвуют около 900 учеников всех классов, кроме первых и выпускных.

В течение всей смены ребята вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый день не похож на предыдущий и наполнен яркими впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми. Здесь не ставят оценки, не носят форму, а занятия можно посещать по желанию. Особенность проекта «Умные каникулы» — его многогранность. Программа включает пять направлений: интеллектуальное, общественно-активное, патриотическое, спортивное и культурное.

«Мы все понимаем, что школа закончилась, ребята не всегда имеют возможность быть заняты совместно с родителями. Поэтому это, безусловно, интересная, важная и, самое главное, нужная история, которая реализуется. И губернатор Московской области на совещании уделил особое внимание в первую очередь летнему отдыху детей», — отметил Максим Красноцветов. Он высоко оценил организацию отдыха и обучения школьников в летнем лагере.

Проект активно поддерживается администрацией округа и органами образования, что обеспечивает его успешную реализацию и дальнейшее развитие.