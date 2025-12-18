Глава округа Пушкинский оценил капремонт детского сада в Ивантеевке
Детский сад «Ромашка» в Ивантеевке открыл свои двери после капитального ремонта, который провели впервые за все время существования учреждения. Глава городского округа Максим Красноцветов осмотрел помещения, чтобы убедиться в качестве выполнения работ.
Строители утеплили и обновили фасад здания, заменили все коммуникации. В помещениях произвели полный косметический ремонт: установили новые полы и двери, современную систему видеонаблюдения. Значительно улучшились условия пребывания детей — появились новые игровые и детская мебель, оборудован зал для занятия музыкой и физкультурой. В пищеблоке также провели полную реконструкцию и приобрели дополнительное технологическое оборудование.
«Можно сказать, что сад ожил. Та искорка душевности, она вернулась, несмотря на то, что новые стены, новая мебель, новое оборудование. Атмосфера, доброта и тепло здесь остались те же, что и были», — отметила директор образовательного центра № 7 Яна Гальцына.
Преобразилась и прилегающая территория — на детских площадках установили новые игровые комплексы, песочницы и теневые навесы.
«Все элементы на сегодняшний день соответствуют нормативной документации. Дети сюда идут с удовольствием, их стало больше. Это значит, что действительно объект востребован, и ремонт выполнен в соответствии с техническим заданием и в хорошем качестве», — сказал Максим Красноцветов.
В 2025 году, помимо детского сада «Ромашка» в Ивантеевке и дошкольного учреждения «Аленушка» в поселке Зверосовхоз, отремонтированы гимназия № 3 в Ивантеевке, «Центр образования № 3» в Красноармейске и Ашукинский образовательный комплекс. В 2026 году при поддержке регионального правительства планируется провести капитальный ремонт шести зданий образовательных учреждений и начать возведение двух долгожданных пристроек к школам.