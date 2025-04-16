Глава округа Пушкинский и депутат Мособлдумы навестили бывшую узницу концлагеря

Несмотря на трудную судьбу, Мария Андреевна по сей день наполнена энергией и любовью к жизни. Она проводит огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также является руководителем и членом совета ветеранов округа.

Мария Поварова родилась в 1943 году в концентрационном лагере в Прибалтике. Когда девочке было всего пять месяцев, ее родители сбежали из лагеря, прятались в лесах, а потом отец смог устроиться на работу к местному фермеру. После окончания Великой Отечественной войны семья три года самостоятельно добиралась до родной Орловской области.

Мария Андреевна выбрала своей профессией фармацевтику и отдала ей 40 лет жизни, пройдя путь до директора аптеки. В 2023 году она собрала воспоминания более 40 малолетних узников фашизма, которые затем были изданы в книге «Они сказали жизни — ДА!».

Максим Красноцветов отметил, что в России трепетно относятся к сохранению памяти о важных событиях в истории государства и ее героях. «Мы должны чтить эту память и передавать ее следующим поколениям, потому что на памяти о таких людях, на единстве поколений строится история нашего государства и формируются настоящие ценности», — сказал руководитель муниципалитета.