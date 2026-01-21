Глава округа проверил уборку снега в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов проинспектировал работу коммунальных служб в трех населенных пунктах. Он проверил уборку снега, качество воды и отопление в жилых домах.

20 января Семенов в ходе еженедельного объезда посетил Павловский Посад, Большие Дворы и Электрогорск. Глава округа оценил организацию уборки и вывоза снега, отметил участки, где техника справляется с работой, и те, где нужно усилить меры.

В Больших Дворах одной из острых тем остается качество воды из водопроводных станций. Наглядным примером стал каток, залитый водой с ржавым оттенком. Семенов заявил, что в ближайшее время повторно поднимет вопрос в профильном министерстве.

В Электрогорске участились обращения жителей по поводу отопления. Глава округа лично посетил несколько квартир заявителей. В некоторых случаях температура была в норме, в других батареи не прогревались до необходимых значений. Семенов поручил управляющей компании детально разобраться по каждому адресу — проверить стояки, балансировку, завоздушивание и параметры подачи.

Результаты работы планируют оценить на следующей неделе. Глава напомнил, что объезды проводятся еженедельно, и призвал жителей сообщать о проблемных точках в личные сообщения.