Глава округа и городской прокурор провели личный прием жителей в Чехове

Жители Чехова смогли лично задать вопросы главе округа и городскому прокурору на личном приеме. Ряд вопросов взяли на контроль.

Большинство обращений касались земельно-имущественных вопросов, проблем в сферах образования и благоустройства, а также содержания многоквартирных домов. Прием жителей провели глава городского округа Чехов Михаил Собакин и городской прокурор Вадим Шишкин.

Каждого жителя выслушали, дали разъяснения. Вопросы, по которым нужны уточнения, взяли в работу.

Отметим, что записаться на личный прием к главе округа можно через форму на официальном сайте администрации или в службе по работе с обращениями граждан в доме № 3 на Советской площади.

Также вопросы можно задать на встречах в формате выездной администрации. Ближайшая состоится уже завтра, 15 августа. Она пройдет в средней школе села Стремилово.

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