Глава округа Химки проверила ситуацию с подтоплением дома

Глава городского округа Химки Инна Федотова провела выездную встречу с жительницей дома на улице Строителей. Основной темой стало подтопление подвала и меры по его устранению.

Проверка прошла у дома № 5 на улице Строителей. На место прибыли профильные специалисты и представители коммунальных служб. Они осмотрели подвальное помещение и прилегающую территорию.

К работе подключили ТСК Мосэнерго, Химкинский водоканал и управляющую компанию «Жилищник». Специалисты начали обследование инженерных сетей. Их задача — установить причину подтопления и найти участок возможной утечки.

Инна Федотова обозначила конкретные сроки решения проблемы.

«Поставила задачу — в кратчайшие сроки определить причину подтопления и предложить конкретные меры. В течение недели проблема должна быть полностью устранена, включая восстановление отмостки дома», — сказала она.

Дополнительно на месте дали ряд поручений городским службам. Сотрудники МБУ «ОГХ» привели в порядок двор и детскую площадку рядом с домом.

Ситуация остается на личном контроле главы округа. Работы продолжатся до полного устранения всех выявленных нарушений.