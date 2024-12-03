Глава Домодедова проверила лед на катке в парке «Елочки»

В парке культуры и отдыха «Елочки» открыли зимний сезон. Главной площадкой стал самый большой каток с искусственным льдом под открытым небом.

Глава округа Евгения Хрусталева лично пришла на мероприятие вместе с детьми. Она не просто наблюдала за происходящим, но и сама встала на коньки, показав пример активного отдыха. Жители парка отметили ее открытость и смелость, ведь редко можно увидеть руководителя на льду.

Каток стал настоящим центром притяжения для горожан. Семьи с детьми, молодежь и взрослые наслаждались катанием, а праздничная атмосфера заряжала энергией и хорошим настроением. Сезон только начался, и организаторы обещают, что впереди еще много интересных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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