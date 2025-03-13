Глава округа Елена Землякова проверила строительство детского сада в Новых Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова посетила строящийся детский сад на Юбилейном проспекте в Новых Химках. Она оценила масштаб работ, готовность объекта и соблюдение сроков.

Детский сад сможет вместить 14 групп дошкольников — это 320 мест. Также учреждение будет включать отдельную зону, специально подготовленную для детей с особенностями здоровья.

«Просторные классы, новейшее оборудование — все это позволит привить интерес к учебе ребятам с раннего возраста. Мы пообщались со строителями, проверили будущие группы и залы для занятий творчеством», — рассказала Елена Землякова.

Специалисты уже завершили черновую отделку внутренних помещений и утепление фасада и приступили к проведению инженерных сетей. Следующим этапом станут отделочные работы и облицовка. Согласно графику, строительство завершат к сентябрю этого года.