Глава округа Чехов провел совещание о долгах за коммунальные услуги

В администрации Чехова прошло совещание, посвященное работе с просроченной задолженностью населения за жилищно-коммунальные услуги. В обсуждении приняли участие представители единого информационно-расчетного центра «МосОблЕИРЦ», управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

По состоянию на май 2026 года задолженность жителей перед государственным унитарным предприятием «Чеховское жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 831,98 миллиона рублей, из которых 293,86 миллиона рублей — просроченная задолженность, накопившаяся более чем за три года. Перед муниципальным бюджетным учреждением «Чеховское благоустройство» долг составляет 56,98 миллиона рублей, просроченной задолженности свыше трех лет здесь нет. В целом, без учета Фонда капитального ремонта и текущих начислений, общая дебиторская задолженность по двум организациям превышает 595 миллионов рублей.

С прошлого года в рамках досудебной работы управляющие компании и ресурсоснабжающие организации используют новые стандарты с применением технологий искусственного интеллекта. Это автоматическая отправка СМС- и email-уведомлений, автоматический и живой обзвоны специалистами. Также на регулярной основе направляют претензии, проводят рейдовые мероприятия по отключению и заключают соглашения о рассрочке. Специалисты отмечают, что данная практика показывает свою эффективность.

Между «Чеховским ЖКХ» и «МосОблЕИРЦ» действует агентский договор, по которому расчетный центр ведет работу по возврату средств от имени предприятия. Только за 2025 год и первый квартал 2026 года подано более тысячи заявлений в суд, взысканные суммы составили почти пять миллионов рублей.

«Чеховское благоустройство» в работе с должниками использует электронную систему «Единая информационно-аналитическая система ЖКХ». Через эту систему заведено более 600 заявлений на взыскание задолженности на сумму свыше 15,5 миллиона рублей.

Глава округа Михаил Собакин обратил внимание собравшихся, что работа с задолженностью — это не только вопрос финансовой устойчивости предприятий, но и залог качественных коммунальных услуг для всех жителей. Деятельность по снижению долгов и повышению платежной дисциплины будет продолжена.