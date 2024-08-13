Новый корпус школы № 19 в Медвежьих Озерах откроют в сентябре

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Современный корпус школы № 19 в Медвежьих Озерах уже готов встречать ребят. Сейчас там ведутся заключительные приготовления к открытию.

В школе оборудовали комфортные классы, два спортивных зала, современный актовый зал, пищеблок и просторную библиотеку, где будет работать кружок патриотического воспитания.

В школьном дворе построили спортивную зону с многофункциональной площадкой, дорожками для бега и прыжков. Также установили игровую площадку для младшеклассников. Стадион по губернаторской программе будет открыт для всех жителей Медвежьих Озер.

«Родители говорят, что реальность превзошла все ожидания. Приятно слышать. Открытие уже совсем скоро — осталось ровно три недели», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

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