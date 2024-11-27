Глава Щелкова провел совещание по вопросам отопления

В городском округе продолжается процесс формирования аварийных бригад, которые должны будут максимально оперативно решать возникающие проблемы с отоплением. В течение месяца специалисты устранили более 100 утечек. Сейчас ведутся работы на 12 участках, где обнаружены дефекты тепловых сетей. Жителей города информируют о возможных понижениях нормативных параметров через социальные сети и другие каналы связи.

Андрей Булгаков также рассказал об уже отработанных поручениях. На Фряновском шоссе отрегулировали светофоры. Обустроена ливневая канализация между домами № 6 и № 8 на Талсинской улице. Во дворе дома № 71 корпус 2 на Центральной улице сделан ямочный ремонт.

«Еженедельно с командой разбираем вопросы, важные для всего округа в целом и для каждого жителя в частности», — отметил глава городского округа.

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