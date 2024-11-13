Модернизацию котельных обсудили в администрации Щелкова

На еженедельном совещании в Щелково обсудили работы по отоплению и модернизации котельных. Важно, что управляющие компании активно реагируют на заявки жителей, поступающие через различные каналы.

В ходе оперативного совещания глава города Андрей Булгаков отметил, что работы по замене оборудования в котельных и теплотрассах находятся в стадии завершения. На улице Московская заканчиваются работы по замене котлов и деаэратора, а во Фряново строятся две новые котельные. Также проводится замена котлов, горелок и насосов на Текстильщиков, а в деревне Богослово и на Сиреневой модернизируются теплосети.

В дополнение к этим работам ведется капитальный ремонт теплотрасс по улицам Комсомольская и Московская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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