Глава Одинцовского округа встретился с жителями поселка Назарьево

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского округа встретился с местными жителями во время выездного приема в территориальном управлении Назарьевское. Они обсудили главные вопросы и их решение.

Основной проблемой, которую подняли жители, было отсутствие полноценного магазина в поселке. Единственный продуктовый магазин, который был в Назарьево и принадлежал компании «Агропромышленный комплекс „Непецино“, закрылся из-за низкой прибыльности. Местные жительницы Любовь Викторовна и Лариса Дмитриевна обратились с просьбой помочь в открытии нового универсама.

Андрей Иванов подтвердил, что ближайший супермаркет находится в трех километрах от Назарьево, что делает его недоступным для пешеходов. Он предложил несколько возможных решений, включая поиск подходящего муниципального помещения в поселке и привлечение ритейлеров. Также глава поручил своему заместителю привести в порядок местный рынок.

Жительницы также обратили внимание на плохое качество воды в многоквартирных домах. Глава поручил управляющей компании провести анализ и разработать решение, которое устроит жителей.

Еще одной проблемой, которую подняли жители, было отсутствие уличного освещения на территории городской поликлинники в деревне Папушево. Глава отметил, что эта проблема ему известна и что необходимость установки линии освещения в Папушево учтена в муниципальной программе. Уличное освещение будет установлено до 31 октября текущего года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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