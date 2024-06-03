Глава Одинцовского округа встретился с семьями участников СВО

Встреча с многодетными семьями участников специальной военной операции прошла в парке «Раздолье» в День защиты детей. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с пятью семьями военнослужащих.

«1 июня вся Россия отмечает День защиты детей, праздник, который приносит радость. Дети — это наше самое важное богатство. Мир ребенка, особенно маленького, делает взрослых лучше. Все наши действия в жизни направлены на благо детей и их счастье. Сегодняшний день отмечен еще одним событием — официальным открытием кафе „Спортсмены“ в парке „Раздолье“. Сегодня мы обсудим детский досуг в нашем округе, что уже хорошо развито и что требует дополнительного внимания», — сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Стоит, отметить, что центр поддержки участников специальной военной операции и их семей работает в Одинцовском округе с 13 октября 2022 года. Он предоставляет адресную социальную поддержку, помощь в устройстве ребенка в ясли, детский сад или школу рядом с домом, помощь пожилым родственникам, требующим постоянного ухода, помощь в поиске работы, юридические консультации и психологическую помощь. Родственники мобилизованных, добровольцев, ушедших по контракту из Одинцовского округа и других регионов обращаются за поддержкой.

Кроме того, за весь период работы было обработано более 2000 обращений мобилизованных и их семей по различным категориям: оформление доверенности у нотариуса, юридическое сопровождение, внеочередное зачисление детей в ДОУ, предоставление бесплатного питания в школе и право на бесплатное посещение кружков и секций, зачисление в группу продленного дня, психологическая помощь, выдача продуктовых наборов, адресная медицинская помощь, подарки к новому году для детей участников СВО и помощь в организации летнего отдыха детей.

Дополнительная мера поддержки — оформление и выдача карт лояльности семьям мобилизованных. Они позволяют бесплатно пользоваться услугами прокатов в парках муниципалитета и получать бесплатные билеты в музеи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что регион продолжит оказывать поддержку военнослужащим и их семьям.

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