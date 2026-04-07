Глава Одинцовского округа проверил строительство школы в Заречье

Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал, как идет строительство новой школы в рабочем поселке Заречье. Объект готов на 75% — рабочие уже поставили окна, сделали кровлю и внутренние перегородки.

Сейчас строители занимаются фасадами — устанавливают кассеты из оцинкованного металла. Одновременно идут работы по обустройству вентиляции, кондиционирования и слаботочных сетей, обустраиваются технические помещения. В учебных классах продолжается отделка, а вокруг школы приводят в порядок территорию. В мае начнут устанавливать оборудование.

На стройке работают около 130 человек и задействовано 11 единиц техники. Планируется, что основные строительные работы закончат летом, а в сентябре школа уже примет первых учеников. В школе будет 46 учебных классов — обычных и специализированных. Среди помещений — кабинеты для учеников начальной, средней и старшей школы, изучения иностранных языков, лаборатории, мастерские по обработке дерева и металла, класс кулинарии. Кроме того, в школе оборудуют медицинский блок, столовую на 280 мест, актовый зал на 300 человек, два спортивных зала и библиотеку.

Рядом со школой обустроят спортивную зону на улице, где появятся две спортивные площадки для учеников всех возрастов, дорожки для ходьбы и бега, место для лыжной подготовки, волейбольная и баскетбольная площадки, зона для прыжков в длину. А во дворе школы сделают площадку для общешкольных мероприятий.