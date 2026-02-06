Глава Одинцовского округа проверил ремонт детского сада в Голицыне

Здание и территория заметно изменились. Обновили фасады, сделали светлые игровые комнаты, современный пищеблок, удобные прогулочные площадки с прочными и безопасными игровыми элементами. Теперь в спальнях стоят раздвижные кровати и тумбочки-лесенки: после сна все компактно убирается и не мешает уборке. Каждую групповую оснастили кухней с мойкой — для бытовых мелочей и занятий с детьми.

Раньше к зданию были пристроены веранды, которые находились в плохом состоянии. Вместо них подрядчик сделал два просторных теплых класса. Теперь здесь можно проводить занятия в любое время года.

Обновленный детский сад будет готов принять ребят с марта. Кроме того, когда установится теплая погода, на игровых площадках уложат безопасное резиновое покрытие.