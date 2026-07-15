Глава Одинцовского округа проверил реконструкцию ВЗУ в селе Каринское

Андрей Иванов оценил ход работ на водозаборном узле, готовность которых достигла 97%. Полностью завершить ремонт подрядчик планирует к середине августа.

Масштабное обновление практически завершено: специалисты оборудовали резервуары чистой воды, смонтировали павильоны станции водоподготовки, станции второго подъема и павильоны над скважинами. Технологическое оборудование полностью установлено, резервуары и фильтры прошли обеззараживание. Сейчас подрядная организация завершает благоустройство прилегающей территории.

«Обновленный водозаборный узел уже подает очищенную воду во все многоквартирные дома села, а также в школу, детский сад и дом культуры. Специалисты завершают наладку оборудования. Результаты пробных пусков подтвердили, что качество воды полностью соответствует нормативным требованиям. Осталось завершить благоустройство территории, выполнить озеленение и убрать строительный мусор», — сообщил Андрей Иванов.

Объект был построен в 1978 году и до реконструкции включал две скважины и водонапорную башню. После модернизации его мощность достигла 600 кубометров воды в сутки. Современный комплекс обеспечивает качественным водоснабжением более 1,5 тысячи жителей.