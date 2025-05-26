Глава Одинцовского округа проверил качество ремонта Васильевской школы

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Готовность ремонта Васильевской школы в поселке Санатория имени Герцена Одинцовского городского округа достигла 60%. Все работы выполнят к 1 сентября.

Сейчас строители завершают кровельные работы, а также ремонт цоколя и отмостки. Внутри здания специалисты шпаклюют и штукатурят стены. Учреждение оборудуют новой системой пожарной и охранной сигнализации, подрядчик проведет монтаж слаботочных сетей, отопления, вентиляции и водоснабжения.

Стоит отметить, что на объекте работают 50 человек. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что к 1 сентября учащиеся смогут вернуться в обновленное учебное заведение.

Школу, построенную в 1971 году и общей площадью 2646 квадратных метров, закрыли на ремонт из-за серьезных повреждений трубопровода. Временно учеников перевели в Новогородковскую среднюю общеобразовательную школу.