Глава Одинцовского округа провел прием жителей в Старом Городке

Прием жителей в формате «выездной администрации» прошел в Старом Городке Одинцовского округа. ​Основные обращения касались благоустройства.

Жители поселка Старый Городок подняли вопрос строительства тротуара от улицы Почтовая 5-го квартала до Старогородковской школы. Маршрут связывает квартал с основной частью поселка, школой, детским садом и поликлиникой.

«В этом году выполним ямочный ремонт дороги. Обустройство тротуара включим в программу „Народные тропы“ 2027 года. Также проверим состояние заборов на участке, где они примыкают к проезжей части», — рассказал глава округа Андрей Иванов.

Поступило обращение по капитальному ремонту памятника на братской могиле воинов Советской Армии в селе Троицкое. Монумент требует восстановления: есть трещины, повреждена облицовка. Сейчас прорабатывается возможность выполнения работ за счет внебюджетных источников.

Следующая «выездная администрация» пройдет в ТУ «Голицынское» во вторник, 21 апреля. Личный прием состоится с 10:00 до 12:00 в Восточном флигеле музея-заповедника имени Пушкина в Больших Вяземах.