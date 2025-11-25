Глава Одинцовского округа провел очередной прием жителей

В Одинцовском округе в территориальных управлениях проходят еженедельные приемы населения — представители органов местного самоуправления общаются с жителями в формате «выездной администрации». На этот раз встреча прошла в территориальном управлении Звенигород.

На вопросы жителей отвечали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, его заместители, представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, Одинцовской областной больницы, а также депутаты окружного совета.

В ходе «выездной администрации» в территориальном управлении Звенигород были приняты в общей сложности 76 человек. Основными стали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, содержанием дорог и благоустройством. Также часть обращений, прозвучавших на встрече, затронула социальную сферу, образование, медицинское обслуживание и культуру.