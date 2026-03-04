Глава Одинцовского округа провел личный прием в Сколковском управлении

Личный прием «Выездной администрации» состоялся в территориальном управлении Сколковское — на площадке Немчиновского Культурно-досугового центра. Основные вопросы, с которыми заявители обращались к главе Одинцовского округа, касались ремонта дорог и жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница ЖК «Немчиновка» задала вопрос о планах по возведению дошкольных образовательных учреждений. Заявительницу проинформировали, что округ продолжает работу по выкупу недостроенного садика.

«Рассчитываем найти решение по самому объекту. Если договориться не удастся, будем подбирать земельный участок и строить детский сад за счет областной программы. Вопрос остается на контроле», — сообщил Андрей Иванов.

Вопрос от жителей дома № 104 касался состояния кровли: плоскую крышу в 2024 году капитально ремонтировали, однако работы не были приняты из-за качества — выявились протечки. Профильные службы сообщили, что сейчас фонд заключает договор с новым подрядчиком, который выполнит гарантийные обязательства в 2026 году.

Кроме того, на приеме обсудили состояние подъездного пути к дому № 40 в Рублевском проезде. Дорогу протяженностью порядка 70 метров сделали жители своими силами, сейчас ее не ремонтируют и не чистят. Глава муниципалитета отметил, что для содержания дороги ее необходимо оформить в собственность, но сейчас на участок наложен арест. Андрей Иванов сообщил, что решением может стать установление сервитута и обустройство внутриквартального проезда. Вопрос взяли в работу профильные службы.