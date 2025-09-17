Глава Одинцовского округа провел еженедельный прием жителей

Руководитель муниципалитета Андрей Иванов и сотрудники администрации посетили поселок Назарьево, где выслушали проблемные вопросы от местных жителей. Главные из них касались сфер строительства и ремонта дорог.

Жители деревни Папушево рассказали о подтоплении земельных участков — после ремонта дороги частные дома оказались ниже уровня проезжей части, и во время дождей вода уходит к ним. Ситуация значительно осложнилась в этом году из-за сильных осадков — возникли перебои в работе коммунальных сетей. Будет рассмотрен вариант подключения деревни к дренажной системе соседнего коттеджного поселка «Папушево Парк».

Жители деревни Солослово подняли вопрос об отсутствии павильонов на остановках общественного транспорта. Объекты находятся в ведении «Мосавтодора» — ранее их включали в предварительный план работ на 2025 год, но в утвержденной региональной программе они не предусмотрены. Администрация округа повторно направит обращение в областной Минтранс, чтобы включить Солослово в программу уже на следующий год.

Следующий личный прием в рамках выездной администрации пройдет во вторник, 23 сентября, в Больших Вяземах. Встреча состоится с 10:00 до 12:00 в гостевом флигеле государственного музея-заповедника Пушкина.